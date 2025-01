Castelraimondo. Ecco il kit per i rifiuti

Dal primo febbraio, a Castelraimondo scatta la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata al dispenser automatico del Comune, in piazzale della Vittoria vicino al distributore dell’acqua. Per avere il kit è necessaria la tessera sanitaria dell’intestatario della tassa sui rifiuti. È consentito il prelievo di sacchetti per una sola unità abitativa; per gli intestatari di più unità il ritiro deve avvenire allo sportello dedicato, nella biblioteca comunale, il lunedì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 8 alle 13. Per il conferimento nei Green Point bisogna continuare a utilizzare esclusivamente la tessera dedicata "Riciclo Card". "Cosmari ringrazia i cittadini di Castelraimondo per la fattiva collaborazione e l’impegno come Comune pilota per la sperimentazione della cosiddetta tariffa puntuale – afferma l’azienda –, che rappresenta una opportunità fondamentale per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti e per renderlo più equo e sostenibile".