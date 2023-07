Cena di fine anno al Liceo Leopardi di Macerata, saluto alla dirigente e ai docenti neo immessi in ruolo

Cena di fine anno per la dirigente, i docenti e il personale del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata. La serata è stata l’occasione per dare il benvenuto ai neo immessi in ruolo, che hanno brillantemente superato l’anno di prova: i professori Mirko Brizi di spagnolo, Giacomo Canullo di italiano e latino, e Nicholas Fontana di italiano, latino e greco. È stato poi il momento del commosso saluto alla professoressa Cinzia Romitelli, stimata docente di scienze naturali, arrivata alla pensione. Un ringraziamento è stato rivolto alla dirigente Angela Fiorillo, che a sua volta ha ringraziato tutto il personale "per l’accoglienza e la collaborazione. Il ringraziamento più grande va ai miei collaboratori, i professori Lorenzo Raffo e Alessandro Farinelli".