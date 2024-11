"Centro Simonetti, 11 anni di attendismo"

"Undici anni di attendismo bipartisan sulla concessione edilizia per il centro commerciale Simonetti rischiano di avere conseguenze ben superiori alla vergogna di amministrazioni comunali di sinistra e destra che si rimpallano la responsabilità". È quanto sostiene la lista Futuro per Macerata, che ha come coordinatore il consigliere del gruppo misto Giordano Ripa. "Non si capisce – spiega Ripa (foto) – come il Comune di Macerata abbia potuto incassare a titolo di anticipo del contributo di costruzione (350.000 euro più l’equivalente della chiesa di San Rocco) senza rilasciare la concessione alla Simonetti. Attualmente la chiesa di San Rocco è oggetto di ristrutturazione con un finanziamento Pnrr che ha come requisito la proprietà. Cosa succederebbe di fronte all’eventualità di una cessione non valida o, come minimo, oggetto di contenzioso da parte della Simonetti nel caso della mancata concessione dell’autorizzazione a realizzare il centro commerciale?". Futuro per Macerata chiede chi risponderà del danno erariale se quella somma data da Simonetti dovesse essere restituita? Quale utilizzo è stato fatto dei soldi? Ripa ne ha percorso la storia della pratica, a cominciare dall’amministrazione Meschini, poi è subentrata quella Carancini in cui l’iter amministrativo riguardante il progetto ha subito rallentamenti e rinvii di ogni tipo. "Anche l’attuale amministrazione ha scelto una posizione oltremodo attendista ed inconcludente. Siamo quasi alla scadenza di mandato – conclude Ripa – e non si sono ancora visti né atti né passaggi consiliari significativi, ma si palesano scenari tutt’altro che tranquillizzanti per i cittadini".