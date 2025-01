Cingoli festeggia Sant’Esuperanzio

Sarà celebrata domani a Cingoli la festa invernale del patrono Sant’Esuperanzio, a cui è dedicata la chiesa collegiata. La ricorrenza ricorda il rinvenimento, avvenuto il 24 gennaio 1495, delle reliquie del santo, conservate nel simulacro deposto nell’urna collocata nella cripta sottostante all’altare maggiore. Nella giornata resteranno chiusi gli uffici pubblici e scolastici. Sant’Esuperanzio è onorato anche con la festa estiva, in ogni quarta domenica di luglio, per ricordare l’inaugurazione della cripta avvenuta il 27 luglio 1777. Domani, al mattino saranno officiale due messe: alle 10 dal vescovo emerito Claudio Giuliodori e alle 11.30 dal vescovo Nazzareno Marconi con tutti i sacerdoti dell’unità pastorale cingolana. Nel pomeriggio, dopo l’ultima funzione religiosa, proseguendo una partecipata tradizione, il consiglio direttivo dell’Associazione esuperanziana (nella foto) sotto al loggiato del tempio offrirà un cordiale intrattenimento con dolci di Carnevale e vin brulè. Solitamente la festa si conclude con la chiusura della mostra dei presepi "Venite, adoriamo!" allestita dal comitato patronale in chiesa. Considerato il successo ottenuto dalla rassegna, si è deciso di prorogarne la conclusione fino a tutta la prossima domenica.

Gianfilippo Centanni