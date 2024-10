Cingoli si butta via, arriva solo un pareggio

MACAGI

30

SPARER EPPAN

30

MACAGI : Noack, Albanesi, D’Agostino, D’Benedetto 3, Ciattaglia 5, Naghavialhosseini 6, Mangoni 3, Somma 1, Latini, Strappini, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Makhlouf 12. All.: Palazzi.

SPARER EPPAN: Soelva, Raffl, Moreno Lopez 1, Oberrauch 7, Singer 3, Minguez 1, Wiendenhofer, Zanutto 5, Marques 2, Lollo 11, Glisic, Pliger, Rainer. All.: Forer.

Arbitri: Simone e Monitillo di Altamura; commissario: Fioretti.

Al 29’56’’ il pareggio al cardiopalma: 30-30 tra la Macagi Cingoli che dilapida il +5 al 26’, e lo Sparer Eppan che abbina la tenacia a un’irriducibile insidiosità. La sfida in cui vale il doppio la posta in palio per la Macagi che vuole stroncare la spirale delle cinque sconfitte difilate, è ritmata da una dirompente intensità e da un equilibrio scosso dalla vigorìa dell’Eppan subito sotto ma reattivo e guizzante. Essendo la sua difesa connotata da sconcertanti smagliature, non bastano alla Macagi i 12 gol di Louay Maklouf e i momenti in cui tenta la fuga verso la vittoria conduce il primo tempo in vantaggio (12-9 al 18’), è riagguantata al 26’ (14-14) e va al riposo sul 17-15 dopo il 15-15 del 27’.

La ripresa è da fuochi artificiali: li accendono Naghavialhosseini, Ciattaglia e Maklouf : in appena 3’ dilatano a 20-15 lo scarto che però la Macagi non riesce a gestire. La persistente agilità dell’Eppan ne propizia il recupero che si sostanzia al 15’ (24-23) concretizzandosi al 16’ (24-24). E la Macagi deve ricominciare daccapo per proiettarsi verso un successo che stenta a maturare: 25-25 al 19’, 27-25 al 23’ col solito Makhlouf, 28-25 al 25’ (Somma su rigore), poi ancora Makhlouf con una "doppietta" arrotonda (30-25 al 25’) lo scarto pro-Macagi. E’ fatta per la Palazzi Band? Macchè! E meno male che in porta Albanesi sfodera un paio di prodezze. Ma il 30-29 al 29’19" diventa 30-30.

Gianfilippo Centanni