Cingoli, una "città ideale"

Cingoli, "città ideale". L’attributo sintetizza il riconoscimento quale realtà urbica di enorme interesse storico e modello paradigmatico di città italiana, marchigiana in particolare. Il titolo ha propiziato l’individuazione di Cingoli, effettuata dall’International Commission for History of Towns per la realizzazione di un progetto di ricerca compendiato in un volume uscito nella collana “Atlante storico delle città italiane“. Progetto e volume dell’Atlante storico della città di Cingoli (Eum Edizioni) verranno presentati durante il convegno che domani alle 17,30 si terrà nella Sala Verdi della residenza municipale. Carlo Pongetti professore ordinario di Geografia all’Unimc presenterà e coordinerà lo svolgimento dell’incontro in cui interverranno il sindaco Michele Vittori, Filippo Saltamartini vice presidente della Regione Marche, John Francis Mc Court rettore dell’ateneo maceratese, la prof Francesca Bocchi emerito Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna e coordinatrice per l’Italia dell’International Commission for History of Towns. Dedicato a Cingoli, il progetto storiografico di ampio respiro, curato da Francesca Bartolacci docente Unimc, è stato avviato e concluso in sinergia tra il comune di Cingoli e l’Università di Macerata, in collaborazione con numerosi storici e studiosi: con Bartolacci, componenti del comitato scientifico Francesca Bocchi, Diego Borghi, Roman Czaja, Ferdinand Opll, Luca Pernici, Rosa Smurra, Lorenzo Virgini. In versione bilingue e digitale open access, l’Atlante storico della città di Cingoli è dedicato alla memoria della professoressa Simonetta Bernardi (nella foto seduta con Bartolacci) e di Paolo Appignanesi.

Gianfilippo Centanni