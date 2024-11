Cinque progetti di iGuzzini in corsa per il Compasso d’Oro

Il marchio iGuzzini continua a essere protagonista nel mondo del design e dell’illuminazione. Cinque collezioni e due importanti progetti dedicati alla cultura sono stati scelti dall’Associazione per il disegno industriale per essere pubblicati nel volume Adi Design Index 2024, tappa fondamentale per concorrere al Compasso d’Oro, il premio nato nel 1954 da un’idea di Gio Ponti. L’Adi individua ogni anno il miglior design italiano messo in produzione e quindi pubblicato nell’Adi Design Index. La selezione 2024, che comprende prodotti e sistemi, ricerche teorico-critiche, di processo o d’impresa applicate al design, è stata presentata nei giorni scorsi all’Adi Design Museum di Milano, in concomitanza con l’apertura della mostra dedicata. Nella categoria design per l’illuminazione, sono stati selezionati Libera (design Artec studio), Light Shed Linen (design iGuzzini), Allure (design iGuzzini), BeTwo (design Alfonso Femia/ AF* Design), Spacepad (design iGuzzini). Queste collezioni sono esempi di illuminazione per interni ed esterni che combinano tecnologie avanzate e attenzione all’ambiente. Tra le caratteristiche distintive troviamo ottiche progettate e prodotte interamente in-house, capaci di ottimizzare la luce e ridurre i consumi, oltre all’integrazione di funzioni di connettività che aumentano l’efficienza energetica. Inoltre, nella categoria Exhibition Design, iGuzzini ha illuminato due importanti progetti culturali curati dallo Studio Apml Architetti Pedron / La Tegola: il Museo del mare a Trieste e Le Stanze della fotografia, situate sull’isola di San Giorgio a Venezia. iGuzzini è inoltre parte della riqualificazione dell’illuminazione urbana e monumentale dei portici e del centro storico di Bologna.

Dopo l’esposizione al museo Adi di Milano, seguirà l’esposizione presso lo Spazio WeGil di Roma, dal 26 al 30 novembre. L’azienda iGuzzini ha già vinto due Compassi d’Oro in passato grazie alla ricerca e alla cura nei suoi prodotti, e continua a distinguersi per il suo contributo nel ridefinire esperienze di luce.