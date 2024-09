Cinque triatleti sono "Iron Man" alla gara di Cervia

Raffaela Martinelli, Elia Napoleoni, Marco Cinquantini, Michel Moscatelli e Michele Montesanto sono Iron Man. Lo scorso fine settimana gli atleti, che vivono tra Civitanova, Montecosaro e la zona del Fermano, hanno preso parte alla competizione più attesa e più lunga del triathlon, disputata a Cervia, cimentandosi in 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri di bicicletta e 42 chilometri di corsa. Martinelli ha concluso la sua sfida con il tempo finale di 12 ore e 20 minuti, Napoleoni in 12 ore e 56 minuti, Cinquantini (che già si è cimentato nelle lunghe distanze) in 11 ore e 48 minuti, Moscatelli in 13 ore e 38 minuti e Montesanto, tesserato con la squadra di Civitanova Triathlon Mob, in 11 ore e 4 minuti. Ad attenderli, al traguardo, familiari e amici che li hanno sostenuti durante i lunghi allenamenti e nei momenti decisivi della gara.

Per i cinque atleti, grande l’emozione della finish line sul noto tappeto rosso Iron Man.