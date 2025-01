Civitanova mostra i muscoli: Perugia ko. La Lube fa lo sgambetto alla capolista

Civitanova 3 Perugia 1

CUCINE LUBE: Chinenyeze 10, Loeppky 14, Boninfante 2, Lagumdzija 18, Podrascanin 3, Bottolo 20, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 2, Gargiulo 6, Bisotto. N.E. Nikolov e Davi Tenorio. All. Medei

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Herrera 19, Loser 8, Ishikawa 12, Semeniuk 10, Russo 9, Colaci (L), Piccinelli, Zoppellari, Solè. N.E. Candellaro, Vagnetti, Cianciotta. All. Lorenzetti

Arbitri: Pozzato (Bz) e Carcione (Roma)

Parziali: 23-25 (33’), 29-27 (42’), 25-22 (29’), 25-16 (25’)

Note – Spettatori 4171; Lube battute sbagliate 25, ace 5, muri 13, ricezione 49% (perfetta 21%), attacco 53%; Sir bs 14, ace 5, muri 5, 42% (21%), 43%.

Che goduria questa Lube! Inviolabile l’Eurosuole Forum, inesauribile Civitanova che fa 9 su 9 in casa (12 su 12 stagionali) con l’impresa più bella, mettendo al tappeto Perugia capolista e campione d’Italia. In un palas da tutto esaurito, non accadeva dal 2019 in regular season, è successo stupendo per i giovani di Medei, anche perché in rimonta. I biancorossi adesso sono terzi (Piacenza ko) nonostante una gara in meno e non potevano giungere meglio alla Final Four di Coppa Italia.

Primo set. Medei indovina la mossa Loeppky, Lorenzetti ritrova Russo. Dopo le note "dell’occhio della tigre" di Rocky, la Sir sporca diversi attacchi col muro e Ishikawa piazza il 7-10. La Sir si mangia la palla del +4 e la Lube accorcia e impatta a 16 con ace di Bottolo. Ishikawa trascina gli umbri (7 punti col 71%) e di ace fa 21-23. Podrascanin batte in rete, Semeniuk fa 0-1.

Secondo set. Lagumdzija non passa mai ma difende, si va punto a punto e Civitanova, ora con Gargiulo, strappa applausi. Un murone a 3 su Ishikawa (1/10) firma l’aggancio a 22. Di nuovo volata, sul 23-24 Herrera sbaglia e poi dorme in difesa: vantaggi. Difese di Bottolo e attacchi di Loeppky spingono la Lube, poi pallaccia di Giannelli e muro di Boninfante su Semeniuk.

Terzo set. Galvanizzata, la Lube apre con 3 muri e vola 8-4. Perugia si ri-organizza e ricuce di ace, poi muro di Loser e 13 pari. Ishikawa non passa più e si becca il muro del 21-19. Nel momento cruciale prima Herrera e poi Semeniuk attaccano fuori: 24-22. Un Bottolo glaciale punisce di ace proprio su Semeniuk.

Quarto set. Bottolo non ha finito, muro su Herrera e 10-5! Perugia è frastornata, l’impresa è nell’aria. Lagumdzija fa 24-15, chiude Gargiulo.

Andrea Scoppa