Civitanova si spegne, l’Attila dilaga nel derby

Attila Junior Porto Recanati 74 Virtus Civitanova 49: Mancini 7, Bora 2, Gamazo 13, Rapini 2, Cingolani ne, Caverni 15, Redolf 6, Pesce 2, Cicconi Massi 2, Montanari 13, Ciribeni 12, Filippetti. All. Coen.

CIVITANOVA: Santi ne, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 5, Liberati 4, De Florio 2, Odigie 11, Kiss 9, Tamanti ne, Kaba 11, Zilli 7, Luciani ne. All. Domizioli.

Arbitri: Caporalini e Candeloro.

Parziali: 18-22, 19-9, 16-13, 21-5. Progressivi: 18-22, 37-31, 53-44, 74-49.

Note: uscito per 5 falli Kiss (Civitanova).

Il secondo parziale ha indirizzato il derby dalla parte dell’Attila Junior (19-9), capovolgendo l’andamento del primo quarto (18-22), chiuso in vantaggio dalla Virtus Civitanova. Nel secondo quarto i portorecanatesi alzano il ritmo facendosi valere in attacco e in difesa. L’approccio dei padroni di casa non è tuttavia il massimo e gli avversari sono bravi ad approfittarne. Alla lunga la maggiore qualità dei portorecanatesi fa la differenza con la Virtus che paga l’assenza di Santi e gli infortuni durante il match di Liberati e De Florio. Da segnalare il rientro di Matteo Redolf tra i padroni di casa. Con questo successo l’Attila vince la sesta delle ultime sette partite, la quarta consecutiva in casa. Dall’altra parte, invece, Civitanova è alla terza sconfitta di fila, l’ottava nelle ultime nove gare. Spicca la prestazione di Caverni (15, 5 assist e 5 rimbalzi), in evidenza tra i locali pure Gamazo e Montanari (13), Ciribeni (12); mentre nelle fila dei civitanovesi chiudono in doppia cifra Odigie e Kaba.