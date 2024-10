Clown&Clown, comicità in scena. Tra gli ospiti anche Paolo Ruffini

Entrano nel vivo gli spettacoli del "Clown&Clown Festival", in corso fino a domenica a Monte San Giusto. Domani alle 21 sotto il tendone PalaTorresiCircus "A life in her day" di e con Hilary Chaplain, uno spettacolo non convenzionale e divertente creato con la regia del grande Avner Eisenberg, una splendida combinazione di comicità fisica, teatro di oggetti, burattini e teatro. In scena una donna sola si arrangia con una "finta famiglia" fatta di comuni articoli domestici. Venerdì alle 21.30 sotto lo chapiteau PalaTorreseCircus, il duo di Colette Gomette e Anna de Lirium presenta "The one & The One" (ingresso a pagamento, gratuito fino ai 3 anni di età con info nel sito del festival): la francese Hèlène Gustin (in arte Colette Gomette) e l’austriaca Tanja Simma (Anna De Lirium) metteranno in scena un raffinato spettacolo di clown che gioca sulle loro differenti fisicità, una magra e piccolina l’altra alta e imponente, in un fragile equilibrio che mostra le difficoltà delle relazioni umane. In piazza Aldo Moro, dalle 22, " Factor Off" con esibizioni di artisti partecipanti al ClownFactor. Sabato, dalle 14.30 al PalaTorresiCircus spazio agli ospiti d’eccezione Paolo Ruffini (foto) e Pietro Morello che racconteranno il tema di questa 20ª edizione del festival: la meraviglia. Durante tutta la settimana, però, anche solo passeggiare per i vicoli della Città del Sorriso diventa un’esperienza unica, grazie all’opera di arredo urbano realizzata con la partecipazione di cittadini e volontari. Centinaia di decorazioni adornano case, strade e negozi, tra i quali primeggiano il gigantesco naso rosso montato sul campanile della chiesa principale e il portale firmato da Diego Santini.