Collaborazione tra Unicam e scuola

L’Università di Camerino e l’Istituto d’istruzione superiore Varano-Antinori di Camerino hanno siglato un accordo quadro. È volto a rafforzare la già stretta collaborazione tra le due realtà. A firmare il protocollo il rettore di Unicam Graziano Leoni e il dirigente scolastico Francesco Rosati.

"Stiamo portando avanti da sempre - ha detto il rettore di Unicam Leoni - un rapporto che vede una collaborazione stretta con l’istituto, che appunto si è fuso e ha dato origine a questo nuovo istituto Varano-Antinori. L’abbiamo rinnovato dando disponibilità da parte dei nostri professori e delle nostre strutture, di accogliere studenti e studentesse della scuola per fare dei periodi formativi, di tirocinio, oppure una formazione dei docenti scolastici. Due realtà quindi che vanno a braccetto in un territorio".

"Abbiamo firmato un accordo quadro che permette tanti progetti possibili - ha spiegato ancora Leoni -, questi vanno poi concretizzati. L’obiettivo è quello di iniziare una collaborazione stretta su un progetto che andremo a individuare entro 12 mesi. Vedrei bene un progetto con al centro le tecnologie digitali ed innovative. L’intelligenza artificiale pervade ormai tutte le attività che vengono svolte nel mondo del lavoro ed è bene che l’Università, che comunque detiene conoscenze a riguardo, le possa mettere subito a disposizione in un confronto con studenti e professori in questo rapporto con l’Istituto. Per me sarebbe forse il primo tema da affrontare, ma ora siamo in una fase di selezione di argomenti".

Lisa Grelloni