Comitato Viva Scossicci: "Interventi strutturali contro l’erosione"

La tutela del nostro litorale è una priorità imprescindibile per salvaguardare il territorio e il suo patrimonio naturale ed economico. Durante l’incontro con la senatrice Leonardi abbiamo ribadito l’urgenza di interventi strutturali per combattere l’erosione costiera. Siamo soddisfatti per la disponibilità che ha dimostrato la senatrice nel portare le nostre istanze a livello istituzionale". Lo riferiscono Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, presidenti del comitato Viva Scossicci di Porto Recanati, dopo l’incontro di lunedì sera con la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi (nella foto) in un confronto che si è rivelato ricco di spunti di riflessione. Per il comitato erano presenti anche il vicepresidente Simone Lucchi e Angela Peluso (membro del direttivo).

"Durante il dialogo, abbiamo esposto le preoccupazioni dei proprietari di seconde case e delle imprese – spiega Viva Scossicci –, evidenziando l’urgenza di interventi strutturali e soluzioni concrete per salvaguardare l’area, che rappresenta non solo un patrimonio naturale, ma anche un’importante risorsa economica e turistica per il territorio. L’incontro ha permesso di avviare un dialogo costruttivo, finalizzato a trovare soluzioni condivise che possano rispondere efficacemente alle necessità del territorio". Oltre a ciò, il comitato sottolinea un altro aspetto: "Stiamo chiedendo incontri e occasioni di confronto con tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Tra i nostri obiettivi, vogliamo sollecitare interventi tempestivi per la protezione delle spiagge e degli stabilimenti balneari, garantendo la manutenzione igienico-sanitaria del territorio, e anche migliorare e ampliare i servizi per rafforzare la vitalità e l’attrattività del quartiere, contrastare il degrado urbano e migliorare la manutenzione delle strade, del verde e della segnaletica".