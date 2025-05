Comune e Ance, appello ai costruttori

Gestire le attività di cantiere in modo da minimizzare il disagio a residenti e attività commerciali, ricorrendo alle modifiche alla viabilità solo quando necessario e cercando di evitare gli orari più sensibili (apertura e chiusura di scuole e attività produttive). E attenzione nel non ostruire le caditoie stradali con i materiali di risulta dei cantieri". È l’appello lanciato dall’amministrazione di Tolentino alle imprese. "Ringraziamo Enrico Crucianelli che, in qualità di presidente dell’Associazione costruttori edili Macerata, ha affiancato il Comune nel sensibilizzare le ditte impegnate nella ricostruzione. Confidiamo nella collaborazione di tutti per diminuire i disagi".