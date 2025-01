Contro un albero con la minicar. Due minorenni al pronto soccorso

Sono ancora ben visibili ai lati della strada le tracce dell’incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle tre, in località Colli, una zona rurale ai piedi del monte San Vicino, a Matelica. Una minicar, con a bordo due minorenni di 16 e 17 anni, entrambi matelicesi, per ragioni ancora da chiarire, ma probabilmente legate anche al fatto che la strada bagnata in piena notte risultava particolarmente viscida, ha improvvisamente sbandato, schiantandosi infine addosso ad un albero al limite della scarpata sottostante.

Un impatto piuttosto violento anche se fortunatamente i deu ragazzi a bordo sono riusciti a chimare i soccorsi. Immediatamente sul posto sono intervenuti il personale del 118 con due ambulanze, i carabinieri di Matelica che hanno provveduto ai rilievi del caso e ad accertare la dinamica dell’incidente e anche una squadra dei vigili del fuoco di Camerino che ha provveduto ad estrarre l’auto e metterla in sicurezza.

Nel frattempo, pur non essendo nessuno dei due in pericolo di vita, ma, dato che il 16enne risultava più grave per il forte impatto subito durante lo stchianto, è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale Torrette. Ad Ancona è stato sottoposto a controlli più approfonditi, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Il 17enne, invece, è stato portato all’ospedale di Camerino. La strada dei Colli, alquanto tortuosa e soggetta a frane, negli anni è stata spesso oggetto di incidenti.

Matteo Parrini