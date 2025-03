Controlli nei cantieri del sisma: multe per 16mila euro

Tolentino (Macerata), 29 marzo 2025 – I cantieri del sisma sotto la lente dell’Arma. Questa volta a Tolentino sono scattate due denunce e multe per quasi 16mila euro.

Azioni dei carabinieri nei cantieri

I carabinieri del comando provinciale di Macerata, insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro e del personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, nell'ambito dei controlli per la tutela e sicurezza nel settore edile, hanno effettuato un’attività ispettiva a carico di due imprese che operano nei cantieri di Tolentino.

Risultati dell'attività ispettiva

I titolari delle due ditte, la prima con sede legale a Carpi (Modena) e la seconda a Rimini, a conclusione dell'attività ispettiva, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria rispettivamente per "non avere, in qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria, verificato le condizioni di sicurezza del lavoratori affidati alle imprese esecutrici" e per "non aver garantito la viabilità di cantiere al fine di regolare la circolazione in sicurezza di uomini e mezzi all'interno del cantiere". Per le suddette violazioni di legge sono state elevate complessivamente ammende pari a 15.946,37 euro.