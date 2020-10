Macerata, 6 ottobre 2020 - Una bambina di dieci anni della scuola elementare del rione Pace, annessa all’istituto comprensivo Enrico Fermi di Macerata, è risultata positiva al Covid-19. Come previsto dai protocolli per la sicurezza, tutta la classe è stata posta in quarantena, in attesa che tutti gli alunni siano sottoposti al tampone, per verificare se anch’essi sono stati contagiati o meno dal Coronavirus.

La situazione è sotto controllo, ma è chiaro che l’attenzione, già alta, è stata portata ai massimi livelli. Così il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Fermi, Moreno Trubbiani, ha annullato la riunione in programma nella sede centrale di via Pace 2, prevista per domani, per il passaggio di informazioni relativo agli alunni della quinta della primaria, iscritti nell’anno scolastico 2020-2021, alla classe prima della secondaria di primo grado "Fermi". "La riunione – ha scritto Trubbiani ai docenti interessati – è stata rinviata a data da destinarsi e si svolgerà in modalità on line per motivi legati all’emergenza sanitaria".

Nei giorni scorsi, era risultata positiva anche una bambina della scuola dell’infanzia alle Vergini, anche questa facente parte dell’istituto comprensivo Fermi. Prima di lei, ci sono stati diversi altri casi di positività al Coronavirus nelle scuole: quello di un bambino delle scuole elementari di Urbisaglia, di un ragazzo residente nel Fermano ma frequentante il liceo Leonardo da Vinci di Civitanova, di una bambina di 13 anni della scuola media Annibal Caro, dell’istituto di via Ugo Bassi, e di un insegnante della scuola dell’infanzia dell’istituto di via Tacito, sempre a Civitanova.

A Cingoli, invece, la positività è stata riscontrata in un tecnico dell’istituto alberghiero Varnelli, che però non aveva contatti con gli studenti. Al momento fortunatamente, in provincia non ci sono dei focolai che riguardino gli istituti scolastici, ma soltanto casi singoli, tempestivamente intercettati e isolati, grazie alla stringente collaborazione tra le autorità sanitarie e i dirigenti delle scuole. Intanto, la giornata di ieri ha offerto un quadro che nelle Marche presenta dei casi in calo (ma con meno tamponi), ma i ricoveri in aumento.

Il servizio sanità della Regione, infatti, ha comunicato che sono stati testati 716 tamponi: 449 nel percorso delle nuove diagnosi e 267 nel percorso dei guariti. I positivi sono 22 nel percorso delle nuove diagnosi: 7 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata, uno in provincia di Pesaro, uno fuori regione. Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania, Romania, Pakistan), un caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico e formativo, 2 casi registrati dallo screening nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening in ambito comunitario e assistenziale, un caso registrato in ambiente di vita e divertimento e 2 casi in fase di verifica. In provincia di Macerata, il numero delle persone in quarantena cresce da 455 a 490, 35 in più (455 asintomatiche e 35 sintomatiche), 9 delle quali operatori sanitari. A livello regionale, sale da 30 a 34 il numero dei ricoverati, anche se restano stabili a 6 quelli in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono passati da 911 a 920, mentre il numero delle persone in quarantena cresce da 2.549 a 2.767, ben 218 in più.

Il numero degli attualmente positivi in regione (isolamento domiciliare più i ricoveri) è passato da 941 a 954. Lieve aumento, da 6.210 a 6.219, del numero dei guariti, scendono a otto gli ospiti nella struttura post Covid di Campofilone, in provincia di Fermo. Dall’inizio dell’epidemia, il numero dei positivi nelle Marche è di 8.165: 3.147 in provincia di Pesaro-Urbino, 2.099 in quella di Ancona, 1.345 in quella di Macerata, 607 in quella di Fermo, 653 in quella di Ascoli e 314 non residenti nella regione.

