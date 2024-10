Corso di autodifesa femminile: "Potenziare corpo e autostima"

"Autodifesa, prevenzione dei conflitti e gestione delle situazioni critiche" è il titolo del nuovo corso gratuito dedicato alle donne, organizzato dal Comune di Macerata e dal Consiglio delle donne, in collaborazione con l’International academy for security and defence. Tre gli appuntamenti (8, 15 e 29 novembre, dalle 18.30 alle 21.30 nella palestra dell’Istituto salesiano - viale Don Bosco 55) che forniranno alle partecipanti strumenti teorico-pratici per sviluppare, rafforzare e migliorare le capacità individuali, riuscendo così a far fronte a situazioni di criticità nella vita privata e professionale. Informazioni e iscrizioni al numero 346.1680746; l’unico costo da affrontare saranno 20 euro per l’assicurazione.

"L’iniziativa è interessante perchè è un modo per imparare a conoscersi e gestire le emozioni – ha affermato Marco Caldarelli, assessore ai Servizi amministrativi e Rapporti con il Consiglio comunale –. Ci sarà modo di approfondire tanti aspetti dell’autodifesa con professionisti e professioniste del settore". Il vicesindaco Francesca D’Alessandro ha aggiunto: "Come amministrazione vogliamo lottare contro qualsiasi violenza affinchè si crei una cultura del rispetto. Il corso ha un approccio olistico, va ad educare anche la consapevolezza dell’ambiente circostante". Al centro degli incontri il metodo Mas (Movimento-azione-sorpresa), conosciuto dal Consiglio delle donne perchè fornito dalla società Mastery.

Ha spiegato Lorella Benedetti, presidentessa del Consiglio delle donne: "Il Mas non è un’arte marziale o uno sport di combattimento. Si fonda su principi fisici e psicologici naturali di semplice apprendimento, ma di grande efficacia, per questo non è necessario avere delle caratteristiche fisiche particolari. L’obiettivo del corso (aperto a massimo 50 o 60 partecipanti), potenziando autostima e padronanza del corpo, è di insegnare a preservarsi dalle minacce, evitando di essere bersaglio di chi ci vuole fare del male, ma mai prendendo il posto del nostro aggressore". Essenziale per l’iniziativa il supporto di tre aziende al femminile del territorio: Hairmonia parrucchieri, Holos studio pilates e Home immobiliare - Agenzia immobiliare commerciale. "Tre aziende gestite da donne – ha commentato Benedetti – che, impiegando solo dipendenti donne, sono espressione delle capacità e delle professionalità specifiche femminili". Proprio le titolari delle attività si sono dette "felici di partecipare all’importante iniziativa, che tutela il benessere delle donne".