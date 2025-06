Da Civitanova a Ghisallo in bici: "Con l’Aido per ricordare Micucci"

Dal santuario di Santa Maria Apparente a quello di Ghisallo, per rendere omaggio ad Andrea Micucci. Non è un semplice viaggio in bicicletta quello che inizierà il 16 giugno con partenza da Civitanova e arrivo, tre giorni dopo, in terra lombarda. È un vero e proprio atto di amore verso Andrea Micucci, scomparso circa due anni fa a causa di un tragico infortunio sul lavoro e, allo stesso tempo, un’iniziativa di sensibilizzazione verso la cultura del dono degli organi. Infatti, il Memorial Andrea Micucci è un progetto a cura del gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro e vedrà protagonista Laura Carota, compagna di Andrea e consigliera della stessa associazione. Carota partirà insieme con l’amico Roberto Turtù (i due sono tesserati con la "Stella Bike" di Monte San Giusto) e fino alla prima tappa , Civitanova – Savignano sul Rubicone, i due saranno accompagnati anche dal civitanovese Angelo Broccolo. Sono previste altre tre tappe: Savignano – Modena, poi Modena – Lodi e infine Lodi – Ghisallo. In ogni tragitto ci saranno fermate e iniziative varie sulla cultura del dono con i locali gruppi di Aido, ed è prevista una visita all’ospedale Torrette di Ancona. Diversi ciclisti delle zone interessate dal percorso si uniranno al duo civitanovese. A Lodi, ad esempio, ci sarà anche il ciclista civitanovese Lorenzo Ginestra. Come detto, la meta è al santuario di Ghisallo, in provincia di Como, che ospita un museo del ciclismo. Proprio qui saranno depositate una bandiera dell’Aido e una maglia ciclistica in onore di Micucci: vi è raffigurata l’immagine dello stesso Andrea, al suo fianco la scritta "Con le ali che ci hai donato ti portiamo a Ghisallo" . La stessa maglia sarà depositata il 9 giugno al santuario di Santa Maria Apparente, in occasione della processione.

"Abbiamo parlato di questa iniziativa con il parroco don Emilio: si è rivelato molto disponibile ed entusiasta nell’accogliere il progetto" ha spiegato Siria Carella, che seguirà i ciclisti in auto. Anche la segretaria del locale gruppo Aido, Gabriella Catini, scorterà il gruppo sulle quattro ruote. Ieri mattina, il progetto è stato presentato "Al mio Caffè" di Fontespina. La manifestazione ricalca la traversata in bici, sempre targata Aido, che l’atleta amatoriale Michail Speciale eseguì due anni fa da Bergamo a Partinico, con fermata proprio a Civitanova. In quell’occasione fu inaugurata una panchina dell’Aido al Varco sul mare e ci fu il ricordo di Andrea Micucci. Francesco Rossetti