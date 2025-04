Da Noemi ad Alessandro Ciacci, partito il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Macsi

Tre super ospiti in cinque giorni per il Macsi 2025 di Montecassiano. Ad aprire il festival "Montecassiano arte cultura scienza innovazione" in piazza Unità d’Italia, il 24 luglio alle 21.30, sarà Edoardo Prati: un’occasione per riflettere su temi complessi e attuali grazie al carisma e alla chiarezza di uno dei volti più apprezzati della divulgazione italiana di oggi (ingresso a pagamento). Il 26 luglio sarà la volta del comico Alessandro Ciacci (ingresso gratuito), mentre il gran finale del 29 luglio sarà riservato a Noemi, una delle cantautrici più amate del nostro panorama musicale (ingresso a pagamento). I biglietti saranno a prezzo scontato il 3 e 4 maggio e il 7 e 8 giugno nell’Ufficio turistico di Montecassiano; prezzi speciali per i residenti nel comune. Informazioni al numero di telefono 0733.290483. "Ci rende felici e orgogliosi portare avanti il progetto del Macsi festival – commenta il sindaco Leonardo Catena – confermando ogni anno a Montecassiano personaggi di spicco sulla scena nazionale e internazionale. È una sfida non semplice per il nostro splendido borgo che con la sua piazza diventa un teatro a cielo aperto unico nel suo genere. Ospiteremo la cantante Noemi reduce da Sanremo; l’influencer culturale Edoardo Prati, appassionato di letteratura e ospite fisso in programmi di spicco come "Che Tempo Che Fa". Poi divertimento con Alessandro Ciacci, fresco partecipante di Lol. Riusciamo sempre, insieme alla Proloco, a organizzare un festival importante per la nostra provincia e la nostra regione". Martina Di Marco