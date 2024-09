Danza itinerante con "Face Off". Tante compagnie e giovani artisti

Si apre oggi nel centro storico di Matelica l’undicesima edizione 2024 di "Face Off", il festival itinerante che attraverso la danza riscopre luoghi e comunità, organizzato dalla Pro Matelica in collaborazione con le Compagnie degli Istanti e di Simona Bucci, sotto la direzione artistica di Roberto Lori e organizzativa di Marika Errigo. Come spiegato dagli organizzatori "l’edizione 2024 è partita ad aprile da Lastra a Signa (Firenze), per proseguire il suo viaggio ad Aradeo (Lecce) e Marano Lagunare (Udine), per poi fare tappa a Matelica, dove il festival è nato undici anni fa". Tante le compagnie coinvolte affiancate da giovani artisti del territorio, coinvolti anche nei laboratori coreografici condotti da Roberto Lori, da Filippo Domini della Compagnia Zappalà Danza e da Francoise Parlanti, danzatrice della Compagnia Simona Bucci. Non mancherà lo spazio per i più piccoli, con attività ed eventi specifici per bambini e famiglie e tanti laboratori per ogni età.

Ad aprire il festival, oggi alle 16 ai giardini pubblici, saranno proprio giochi e animazioni per bambini e ragazzi con l’associazione Lulù e il Paese del sorriso, mentre in piazza Garibaldi dalle 18,30 ci saranno liscio e balli di gruppo. Le giornate successive prevedono esibizioni serali, dalle ore 19 o 21,15 al Teatro Piermarini. Domani alle ore 18, sotto la loggia degli Ottoni, in piazza Mattei si terrà un concerto d’organo con il maestro Migliorelli e i danzatori Michela Paoloni e Fabio Bacaloni, mentre martedì alle 20 a Villa Collepere tornerà la serata con apericena e performance. Giovedì alle 18 in piazza Mattei ci sarà il Teatro ragazzi con l’Eco-quiz Show della Compagnia degli Istanti, mentre alla stessa ora venerdì si terrà un incontro con le istituzioni locali. Il fine settimana sarà segnato da street food e musica fino a tarda notte in piazza Mattei, per venerdì e sabato, quando in collaborazione con il Much More, ci saranno numerosi spettacoli dal tardo pomeriggio in tutto il centro storico e ospiti i deejay Riccardo Lori, Nicola Pigini e Giordano Mazzocchi. Per info: 340-1369666 o info@compagniadegliistanti.it.

Matteo Parrini