Dehors e mercato, confronto in municipio

Incontro dell’assessore al commercio Ettore Pelati con gli operatori recanatesi. Il commercio, dice Pelati "rappresenta una risorsa fondamentale per il tessuto economico e sociale della città". Tuttavia, negli ultimi tempi la necessità di una riorganizzazione si è fatta sempre più evidente. Uno dei principali problemi emersi riguarda la gestione degli spazi, specialmente durante il periodo estivo con il servizio all’aperto. I commercianti necessitano di aree adeguate per lavorare in modo efficiente, ma al contempo bisogna considerare la disponibilità di parcheggi per i residenti: l’obiettivo è trovare un equilibrio che garantisca sia la continuità delle attività commerciali sia il benessere della comunità.

"Un altro tema di rilevanza è quello dei dehors – aggiunge Pelati –: queste strutture, fondamentali per le attività commerciali nei mesi più freddi, sono soggette a vincoli imposti dalla soprintendenza. L’amministrazione sta lavorando a stretto contatto con gli enti preposti per individuare soluzioni compatibili con il contesto storico della città. La proposta più concreta è quella di consentire installazioni temporanee che non alterino l’estetica del centro storico". La mancanza di spazi adeguati per eventi culturali e commerciali è un’altra criticità che Recanati sta affrontando. Il teatro cittadino è una risorsa preziosa, ma i costi elevati per la sua apertura limitano le possibilità di utilizzo. L’amministrazione sta cercando di collaborare con soggetti privati per individuare nuove aree che possano ospitare eventi di medie dimensioni, riducendo l’impatto economico sul bilancio comunale.

Per il mercato settimanale, è emersa la necessità di una riorganizzazione per garantire condizioni lavorative ottimali agli ambulanti. Un esempio concreto è l’esposizione prolungata al sole dei prodotti alimentari in via Primo Luglio, che può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. Con il supporto della Federazione italiana venditori ambulanti, il Comune sta studiando un piano per migliorare la disposizione dei banchi e ottimizzare gli spazi. Più che prevedere incentivi economici, l’amministrazione intende creare le condizioni affinché le attività possano operare nel miglior modo possibile: l’obiettivo è aumentare l’attrattività del mercato e incentivare la presenza di clienti, garantendo una ricaduta economica positiva sulla città.

La visione dell’amministrazione per il futuro del commercio a Recanati è chiara: rendere la città un luogo sempre più accogliente e vivibile, per commercianti e cittadini. Attraverso un dialogo costante con le parti, si punta a trovare soluzioni concrete e condivise, rispettando il patrimonio storico e urbano della città.

Asterio Tubaldi