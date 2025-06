Dialetto, comicità e caffè letterari. Prende forma la stagione teatrale

Presentata in conferenza stampa al teatro di Caldarola, dalla compagnia Valenti (che lo gestisce) e dal sindaco Giuseppe Fabbroni, la stagione 2025-2026. Conferme e novità per grandi e piccini, senza svelare ancora i titoli in cartellone. "Questo è un luogo di comunità per tutto il territorio", esordiscono i promotori. Da luglio un sito dedicato, e il logo realizzato da Francesco Facciolli, regista e direttore artistico. La stagione decollerà il 18 ottobre con la 14esima edizione di Dialettiamoci, promossa insieme agli altri quattro paesi vicini (Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona); proseguirà fino al 14 dicembre con una giornata conclusiva dedicata ai giovani: un concorso a cui parteciperanno gli studenti delle scuole del territorio componendo testi o sonetti in dialetto. In questo caso la direzione artistica è del presidente della compagnia Valenti, Fabio Macedoni. Torna anche Brillanti a teatro (seconda edizione), diretta da Facciolli, che debutterà il 18 gennaio fino al 12 aprile. "Sarà costituita da pièces comico-brillanti di compagnie provenienti dalle Marche e da tutt’Italia, cercando di coniugare il livello qualitativo con le possibilità di spesa e la capienza del teatro. Una rassegna che sarà sempre accompagnata da una degustazione di prodotti tipici", annunciano gli organizzatori. La novità è il Teatro per ragazzi: "Quattro spettacoli – ha rimarcato Facciolli – distribuiti prevalentemente fra i mesi di dicembre e febbraio, di domenica pomeriggio, accompagnati da una merenda in caffetteria". Da dicembre ad aprile verranno programmati anche cinque appuntamenti musicali. Nel corso della stagione, nelle giornate di venerdì, saranno organizzati poi degli incontri con scrittori del territorio, chiamati Caffè letterari, nella caffetteria del teatro. La stagione 2025-26 del teatro di Caldarola vede anche nuove sinergie, come con l’Accademia Filelfica di Tolentino. Presente alla conferenza anche il responsabile della logistica Lorenzo Macedoni.