Diritto allo studio universitario. L’Erdis in cerca di volontari

L’Erdis è alla ricerca di otto giovani volontari per il progetto "Vai diritto allo studio universitario!", nell’ambito del programma del Servizio civile regionale per il 2025. L’iniziativa è rivolta ai giovani disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati nelle Marche, con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e che non abbiano già svolto il Servizio civile. Le posizioni disponibili riguardano i presidi di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino.

I volontari selezionati contribuiranno al servizio del diritto allo studio, svolgendo attività di accoglienza e assistenza agli utenti, registrando le richieste e fornendo informazioni sui servizi offerti dalla struttura. Inoltre, i giovani saranno coinvolti in iniziative di orientamento per l’occupabilità e l’apprendimento, partecipando all’organizzazione di eventi e desk informativi.

Per candidarsi, è necessario presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 gennaio, attraverso il sistema informatico regionale Siform2, disponibile all’indirizzo: https://siform2.regione.marche.it. La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae autocertificato.