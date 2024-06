Dopo nonno e padre, vince Rosella Sensi

Per la perla dei Sibillini un altro Sensi siederà sulla poltrona di sindaco. È infatti Rosella Sensi a imporsi sugli altri due sfidanti, incassando 329 preferenze (il 50,23 per cento). L’imprenditrice, ex presidentessa della Roma As, rappresenta una delle famiglie che hanno fatto la storia di Visso. Suo nonno e poi suo padre, Silvio e Franco, sono stati sindaci del paese. Alla famiglia appartenevano l’azienda Svila e l’ex Park Hotel che, dopo il sisma, è stato demolito per lasciare il posto alla nuova piazza Maria Cappa. Porta la firma Sensi l’ex piscina che diventerà centro polifunzionale. Ora Rosella si è assunta l’obiettivo di far rinascere la città. La sua lista, Cambiare Insieme, ha totalizzato 329 voti. Seconda la squadra di Pazzaglini, Insieme per Visso, con 245 preferenze (37,4 per cento) e, infine, Visso Unita di Andrea Innocenzi, con 81 preferenze (12,37 per cento). "Ringrazio tutti i cittadini – afferma con gioia il nuovo primo cittadino – sia quelli che hanno riposto in me la loro fiducia sia quelli che non l’hanno fatto, la mia squadra, che è stata fantastica, e la mia famiglia. Ora è il momento di lavorare per Visso". Un’idea sulla composizione della giunta ce l’ha già, ma prende tempo: "Nei prossimi giorni avrò modo di valutare con la squadra".

Molto alta la percentuale dei votanti: su 818 aventi diritto, si sono recati alle urne in 675 (82,52 per cento). Naturale la delusione negli avversari. Pazzaglini è pronto a lavorare con impegno: "Il voto si rispetta. Faremo minoranza e non opposizione, si può dare un ottimo contributo dai banchi della minoranza, provando a migliorare i provvedimenti della maggioranza. Speriamo che la giunta Sensi realizzi il suo programma. A noi interessa che si facciano le cose utili per la collettività. Non avremo posizioni preconcette, non ci opporremo a tutto". Per l’ex dirigente di polizia Innocenzi è la prima esperienza in politica: "Ci metteremo subito a lavoro per Visso. Difenderò i voti delle persone che hanno riposto fiducia in me. Il responso delle urne va sempre rispettato. Buon lavoro a tutta la nuova amministrazione".

Gaia Gennaretti