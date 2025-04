Loro Piceno rende omaggio a due attività che tengono alto il nome del paese

Loro Piceno (Macerata), 1 aprile 2025 – L’amministrazione comunale di Loro Piceno ha voluto rendere omaggio a due realtà locali che hanno portato il paese a distinguersi a livello nazionale e internazionale: il Forno Terraprospera e Camping44. “Due modi diversi ma complementari di valorizzare il territorio, attraverso la passione, la qualità e il rispetto per la tradizione e l'innovazione”, spiega il Comune.

“Siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio attività che si distinguono per l'impegno e la passione con cui operano – aggiunge Mara Timi, consigliere comunale con delega alle attività produttive -. È bello poter portare alla luce storie di persone che, in un periodo in cui si parla spesso di crisi economica, riescono a eccellere e ottenere traguardi importanti grazie alla loro tenacia. In questo contesto, vogliamo dedicare sempre più iniziative simili alle nostre attività, perché Loro Piceno è un paese vitale, ricco di tessuto imprenditoriale e pieno di potenzialità. Ci teniamo a mettere in evidenza queste storie positive affinché possano essere fonte di ispirazione per tutti”.

I titolari di Terraprospera Raffaele Pozzi e Ilaria Santandrea hanno ricevuto l'Oscar Green nella categoria "Custodi d'Italia", un premio assegnato da Coldiretti Giovani Impresa per il loro progetto di recupero di un antico forno a legna di Loro Piceno e per la promozione di un'agricoltura rigenerativa basata sulla coltivazione di grani antichi. Grazie a questo tipo di coltivazione e alla produzione di farine di altissima qualità lavorate con metodi tradizionali, il forno ha recentemente conquistato un posto di rilievo nella Guida Gambero Rosso "Pane e Panettieri d'Italia", una delle pubblicazioni più prestigiose nel panorama gastronomico nazionale, ottenendo il lodevole punteggio di "Due Pani". Terraprospera ha inoltre arricchito la comunità con progetti come l’Aula di terra, in collaborazione con l'istituto scolastico, che permette a bambini e ragazzi di vivere in prima persona il rapporto con la natura e le stagioni. Non a caso i titolari definiscono Terraprospera “un’azienda agricola ma anche sociale e culturale”.

Poi c’è Camping44, immerso nel verde. Il grande impegno nella cura dell'ospitalità ha portato Camping44 a ottenere alcuni tra i più importanti riconoscimenti del settore: quest'anno, per la terza volta, ha riconfermato la sua eccellenza conquistando il titolo di "Camping dell'Anno 2025" assegnato dall'Anwb, prestigiosa organizzazione europea, dopo che lo scorso anno è stato insignito del premio come "Miglior piccolo campeggio in Italia". Questi premi sono il frutto della passione e della dedizione della coppia olandese formata da Rens van Hilst e dalla moglie Rachel: insieme ai loro figli Joep e Siem, hanno saputo trasformare la loro struttura in un punto di riferimento per chi cerca un'ospitalità genuina a contatto con la natura ma a due passi dal borgo. Promuovono il legame con il territorio, integrando nelle loro iniziative anche altre attività locali e contribuendo così al sostegno e alla crescita dell'economia.

I primi arrivano dal Piemonte, i secondi dall’Olanda. “Due imprese e due storie che hanno molte cose in comune – commenta il sindaco Robertino Paoloni -. Persone che ben lontane dai nostri territori, per storie e tradizioni, hanno deciso di fare di Loro Piceno la loro vita. Hanno infatti spostato le loro abitazioni nei nostri piccoli Comuni, creato la loro famiglia, il loro lavoro e vivono la comunità. Tutto questo nei periodi più difficili e complicati e cioè durante il terremoto del 2016 e la pandemia del 2020. Questi due buoni esempi, uniti a tutte le attività di Loro Piceno che sono si sono mostrate resilienti, hanno dimostrato che l’amore per il territorio, per i valori della famiglia e della comunità hanno una forza che nulla riesce a piegare”.

La cerimonia di premiazione si è svolta la settimana scorsa nelle rispettive sedi. L' amministrazione Comunale ha consegnato pergamene di riconoscimento per celebrare il contributo di Terraprospera e Camping44 nella valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Un gesto simbolico, ma carico di gratitudine e riconoscenza.