Droga e contanti nascosti in casa. Un 19enne finisce nei guai

Spacciatori, ubriachi al volante e truffatori nel mirino della Compagnia di Tolentino.

La scorsa notte i carabinieri hanno perquisito un 29enne che, alla vista dei militari, aveva tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Notato il gesto, i militari hanno recuperato la busta, che conteneva cocaina. Il 29enne è stato quindi sottoposto anche all’alcoltest, da cui è risultato un tasso superiore a 1 grammo/litro, il doppio del consentito. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti. Per il giovane è scattato anche il ritiro della patente.

Ieri invece i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Belforte e San Ginesio hanno eseguito una perquisizione in casa di un 19enne di Camporotondo. Il ragazzo, già coinvolto in attività di cessione di stupefacenti a un tolentinate, aveva 10 grammi di hashish, due bustine di marijuana e materiale vario per il taglio, la pesatura e il confezionamento della droga. Il tutto, nascosto in un mobile, è stato sequestrato con 1.500 euro in banconote di piccolo taglio, che erano in una cassetta di sicurezza sulla parete.

Sempre ieri mattina numerose pattuglie sono state impiegate a Tolentino e San Severino, con posti di controllo nei punti di accesso ai centri abitati e di vigilanza nei centri storici. Sono state rilevate dieci violazioni al codice della strada ad altrettante persone. Il risultato: multe per un totale di circa 2.334 euro, in particolare per uso del cellulare, omessa revisione e circolazione contromano. Due uomini sono stati trovati alla guida con la patente scaduta. Per un terzo è scattato il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, perché era al volante malgrado avesse la patente sospesa. Un altro ancora era senza assicurazione: essendo recidivo nella violazione, i militari hanno sequestrato l’auto e e ritirato la patente. È scattata la denuncia, infine, per un 50enne della zona che girava pur avendo la patente revocata dal prefetto.

Il giro di vite dell’Arma sulle strade, in questo periodo, è legato soprattutto alla necessità di prevenire le truffe agli anziani.

Lucia Gentili