Due donne sole al comando, in lizza per la conferma

Sfumatura rosa fra i Monti azzurri. Dodici Comuni sui quindici dell’Unione montana di San Ginesio vanno al voto. Fra questi Serrapetrona e Sant’Angelo in Pontano: in entrambi i casi in corsa c’è una sola candidata, Silvia Pinzi (foto a destra) a Serrapetrona, Vanda Broglia (foto a sinistra) a Sant’Angelo, tutte e due in scadenza di mandato. Per essere elette devono superare un doppio quorum. "Sant’Angelo conta più di 1.200 abitanti, ma gli elettori sono circa 990 – spiega l’avvocato Vanda Broglia –. In base alla nuova normativa, dovrà votare almeno il 40 per cento degli aventi diritto (poco meno di 400, ndr). Dopodiché la lista dovrà raggiungere il 50 per cento più uno dei voti validamente espressi. Solo così saranno ritenute valide le elezioni". "Stiamo incontrando i cittadini – aggiunge Silvia Pinzi, in lizza per il terzo mandato – per spiegare le regole e sensibilizzare tutti alla partecipazione. La normativa è cambiata, il quorum si è abbassato e non vengono conteggiati gli elettori iscritti all’Aire, circa 350". Serrapetrona conta un migliaio di abitanti, gli aventi diritto sono circa 750: su questa cifra si calcolerà il 40 per cento. "L’ho chiamato un mandato di pace – spiega Pinzi – durante il quale, se eletta, cercherò di dare continuità al lavoro avviato". Anche Vanda Broglia sottolinea che la scelta di ricandidarsi è stata dettate dalle "molte cose messe in cantiere" e che ora "bisogna portare avanti nell’ottica della rigenerazione dei borghi e della ripartenza".

Mauro Grespini