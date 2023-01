Ecco due vocalist da Oscar

Sono due quest’anno i vocalist del Maceratese inseriti nelle nomination per i Dance Music Awards, il rinomato Oscar italiano del divertimento by night. Ancora una volta vi figura Luca Kovac, all’anagrafe Luca Coacci e quest’anno è stato inserito tra i candidati anche Alessandro Sblendorio. Per il portorecanatese d’adozione Kovac (cresciuto a Castelfidardo) si tratta delle quarta volta, un habitué insomma e del resto nel corso del 2022 ha avuto esperienze importanti come quella di essere scelto quale presentatore dell’Arabax Music Festival, in Sardegna alla presenza di grandi ospiti internazionali. Sempre in estate il 36enne ha fatto divertire allo chalet Cayo Coco di Porto Recanati e in questo inverno, dopo le stagioni da direttore artistico al Super G di Courmayeur e al Love Cervinia Apres Ski&Restaurant, funge da vocalist nei venerdì della discoteca Brahma a Civitanova. Con lui tra i candidati di tutta Italia c’è anche Alex Sblendorio. Originario di Manfredonia ma trapiantato a Macerata da una vita (voce in passato delle feste universitarie nel capoluogo), 35 anni, attualmente è vocalist nell’altra discoteca civitanovese, il Donoma Club. Negli anni passati ha collaborato con la Baia Imperiale, il Mia Clubbing, il Tartaruga Club e soprattutto ha lavorato al Maracuja Cafè di Macerata.

Andrea Scoppa