Elisabetta Rasy e Lucia Tancredi protagoniste della XIV edizione di "Non a Voce Sola" a Palazzo Buonaccorsi La rassegna itinerante "Non a Voce Sola" ospita oggi Elisabetta Rasy e Lucia Tancredi per parlare di resistenza spirituale e femminile. Ingresso libero e gratuito. Info: 3384162283.