Ex case cantoniere vendute all’asta

Due ex case cantoniere e un’area edificabile, di proprietà della Provincia, in vendita. L’ente ha emesso un nuovo bando, mediante asta pubblica. La prima casa cantoniera si trova a Penna San Giovanni in località Portone, lungo la strada 113 "Sant’Angelo in Pontano - Monte San Martino" e il prezzo a base d’asta è di 52.200 euro. Si tratta di un edificio realizzato all’incirca negli anni Sessanta e ristrutturato dopo il 1997, costituito da tre piani (terra, primo e secondo). La casa ha una struttura portante in muratura, i solai sono in legno verniciato, come anche le porte interne e i pavimenti sono in graniglia. Il bagno, realizzato in un secondo tempo e con accesso esterno rispetto a quello principale, ha struttura in cemento armato. Presente anche un garage. Il secondo immobile si trova a San Severino, località Ponte dei Canti, lungo la strada 502 "di Cingoli"; il prezzo fissato a base d’asta è di 71.460 euro. Un edificio realizzato prima del 1942, composto da due piani (terra e primo). Ha una struttura portante in pietra e solai in legno, con manto di copertura in tegole e gronde e pluviali in lamiera.

I pavimenti interni sono in ceramica al piano terra e in mattoni al piano primo. Il terreno, infine, si trova in località Villa Mattei, a Montecassiano e il prezzo a base d’asta è di 64.350 euro. "Per partecipare al bando è richiesto un deposito cauzionale del 10% del valore a prezzo d’asta dell’immobile. Le offerte vanno presentate entro le 13 di martedì 9 gennaio 2024", spiegano dalla Provincia.

Tutte le informazioni relative al bando, alle condizioni degli immobili, al loro prezzo d’asta, ai requisiti generali di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale.

Anche l’anno scorso era stato lanciato un bando per la vendita di sei ex case cantoniere, da Apiro a Recanati, e un’area edificabile.