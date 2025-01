"Ex Ceramica, il sindaco renda pubblici i risultati delle analisi"

"L’intervento del sindaco Tartabini, che appare più simile a quello di un leader politico che a un amministratore responsabile della salute dei cittadini, non ha fugato i nostri dubbi. Chiediamo che vengano rese pubbliche le eventuali analisi condotte da Arpam e Ast sull’ex Ceramica, insieme con le prescrizioni necessarie per mitigare i rischi ambientali". Così Pierpaolo Pierucci (foto), presidente del comitato cittadino per Porto Potenza, ribatte al sindaco Noemi Tartabini e anzi continua a chiedere una soluzione per la bonifica dell’area ex Ceramica a nord della frazione rivierasca, rimasta inquinata anni fa a causa di diverse sostanze tossiche.

"La mancanza di una risposta chiara ha ulteriormente amplificato le preoccupazioni – afferma Pierucci –. Non siamo interessati a diatribe politiche, né intendiamo entrare nelle polemiche in cui il sindaco sembra volerci trascinare. Non vogliamo nemmeno soffermarci sterilmente sul passato per attribuire colpe alle diverse parti politiche. Guardiamo avanti, interessandoci esclusivamente a soluzioni pratiche per affrontare problemi concreti e attuali. Pertanto – aggiunge ancora –, rinnoviamo la nostra richiesta di fornire rassicurazioni motivate sulla situazione ambientale del sito di stoccaggio ex Ceramica e sulla mancanza di ripercussioni per la salute dei cittadini".

Allo stesso tempo, il presidente del comitato cittadino sottolinea che la priorità è arrivare alla bonifica. "Invitiamo il primo cittadino ad attivarsi immediatamente per la messa in sicurezza dell’area, tutelando così la salute pubblica – riprende Pierucci –. Ricordiamo che il sindaco non deve preoccuparsi dei costi, che sono sempre a carico della proprietà dell’area. Infatti, anche nel caso in cui il Comune fosse costretto a intervenire, i relativi costi verrebbero recuperati successivamente. Come sempre, restiamo disponibili nel caso in cui il sindaco voglia istituire un tavolo aperto sulla questione, coinvolgendo pure altre associazioni".