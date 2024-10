Festa alla coop Valle del Chienti

La cooperativa agricola Valle del Chienti di Tolentino ha festeggiato il cinquantesimo anno dalla costituzione. Alla festa hanno partecipato l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, il sindaco Mauro Sclavi con l’assessore Fabiano Gobbi, il presidente Legacoop Marche Franco Alleruzzo, il coordinatore Legacoop Marche Simone Cecchettini e una rappresentanza delle organizzazioni agricole. Giuseppe Biagetti, presidente della cooperativa a Valle del Chienti, ha ricevuto un riconoscimento sia dalla Legacoop Marche che dal Comune. La cooperativa occupa fino a 21 unità, tra fissi e stagionali. "I soci hanno dato sempre la spinta ad andare avanti – ha detto il presidente Biagetti –. Questa fiducia dalla base ci ha consentito di fare investimenti. La nostra cooperativa nacque in un periodo non facile per l’economia nazionale. Oggi i soci sono più di 800".