Fintel gas e luce entra nel gruppo "Alperia"

Fintel gas e luce, società di vendita che ha uno sportello sia a Macerata che a Pollenza, è entrata a far parte del gruppo altoatesino Alperia, secondo produttore di energia da fonte idroelettrica in Italia, fornitore (provider) di energia pulita. "Per noi di Fintel entrare a far parte del gruppo Alperia è garanzia di continuità e solidità, oltre che un importante riconoscimento del valore del nostro lavoro fatto negli ultimi anni, nei quali abbiamo consolidato la nostra presenza nel territorio nazionale – spiega con soddisfazione Dunia Romoli, direttore generale Fintel –. Questa unione ci dà una nuova energia, un’energia verde certificata, prodotta al 100% da fonte rinnovabile che ci permette di accompagnare con ancora più forza ed entusiasmo i nostri clienti nella transizione energetica". L’acquisizione della quota di maggioranza è avvenuta nel gennaio 2022, ma l’integrazione completa con il gruppo è di questi giorni: Fintel a livello commerciale è diventata Alperia e opera con il nuovo brand. Alperia da oltre 120 anni produce energia da fonti rinnovabili; gestisce 34 centrali idroelettriche di proprietà, si occupa di sistemi di teleriscaldamento, cura la mobilità elettrica, sostiene la smart energy. Inoltre la sostenibilità è anche un punto cardine del Piano industriale ‘23-27. "Con l’acquisizione nulla cambia per il cliente Fintel, né il prezzo né le condizioni contrattuali – precisa la Romoli –. Si continuerà ad avere la certezza di ricevere energia pulita, per contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente". Fintel gas e luce, società di vendita che è impegnata da oltre venti anni nel mercato libero dell’energia elettrica, del gas naturale e nel campo della mobilità elettrica e fotovoltaico, lo scorso novembre aveva dato vita a "Safe & Green", a Pollenza, un prototipo di abitazione in scala reale con tecnologie antisismiche, sostenibilità energetica e domotica.