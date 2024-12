Fondazione Rava, raccolti 131 medicinali per i bimbi

"In Farmacia per i Bambini", a Civitanova raccolti 131 medicinali per i bambini che assistono a episodi di violenza e maltrattamenti. Alla farmacia comunale di via Ginocchi (numero 5), si è svolta la dodicesima edizione della settimana di "In farmacia per i bambini", iniziativa indetta dalla Fondazione Francesca Rava. Una volontaria dell’azienda ha preso in carico la raccolta e alla fine sono stati raccolti 131 farmaci, dal valore di oltre 700 euro. I prodotti sono indirizzati agli ospiti della Case Rifugio gestita dalla Cooperativa Il Faro. "Come Cooperativa – Elisa Giusti, coordinatrice territoriale dei Servizi antiviolenza – vogliamo pubblicamente ringraziare la Farmacia Comunale 5 nelle persone del presidente di Atac Massimo Belvederesi e della referente Eleonora Mosca che ci hanno aiutato ad organizzare, nonché tutto il quartiere Risorgimento per l’acquisto dei farmaci. Un grazie, naturalmente, anche alla Fondazione Rava e all’azienda Helan".

"In oltre 10 anni di raccolta farmaci e prodotti baby care – si apprende da Fondazione Francesca Rava – e attività di sensibilizzazione per i diritti dei bambini nelle farmacie abbiamo raggiunto un risultato straordinario: più di un milione e 800mila prodotti raccolti e consegnati a case famiglia, comunità per minori, centri di accoglienza in Italia, agli ospedali in Ucraina e all’ospedale Saint Damien in Haiti".