Fondi per produrre energia pulita. Comuni e privati si mettono in rete

Entra nel vivo l’iter per la costituzione della Cer, la Comunità energetica rinnovabile dell’unione montana dei Monti azzurri. Sarà la seconda delle Marche, con un finanziamento di quasi 13 milioni e mezzo di euro.

L’altro giorno nella sala consiliare dell’unione, a San Ginesio, i tecnici hanno incontrato i privati che hanno aderito alla Cer per dare il via agli impianti fotovoltaici sui tetti. In totale partecipano al progetto 42 edifici, proprietà di enti pubblici e soggetti privati. Circa la metà sono privati e si trovano a Caldarola, San Ginesio, Gualdo, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio. Nell’incontro si è parlato di gestione, garanzia, responsabilità contrattuale per eventuali danni, oltre alla grandezza di ogni impianto e a quanta energia produrrà. Ora si parte quindi con il progetto esecutivo per l’appalto.

Per quanto riguarda invece il fronte pubblico hanno aderito tutti i Comuni soci dell’unione montana Monti Azzurri tranne Tolentino e Sarnano, che oprocederanno da sole. In totale dunque il progetto riguarda 13 amministrazioni. Il progetto finanzia la realizzazione di impianti fotovoltaici e idroelettrici per produrre energia e calore.

Quali sarebbero i vantaggi per il privato? "Risparmiare fino all’80 per cento – ha spiegato dall’inizio il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti (nella foto) –. Occorre creare la struttura giusta e sicura: affinché una comunità energetica funzioni e abbia la massima resa dovrebbe produrre tanto quanto consuma. L’unione ha una proprietà di ben 152 chilometri di tubazioni del metano, che rendono dai 300-350mila euro l’anno all’ente e circa 20mila euro annui per ciascun Comune socio. Quando il commissario straordinario Castelli ha emanato l’ordinanza per le misure delle comunità energetiche, noi eravamo già sul pezzo".

Lucia Gentili