Galleria chiusa: traffico deviato in entrambi i sensi

Resta ancora chiusa la galleria Varano, lungo la superstrada Val di Chienti nel territorio di Serravalle, a causa dei danni provocati nei giorni scorsi da un’auto in fiamme. Ma su quanto accaduto farà luce la procura. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio della vigilia di Natale. Un’auto, diretta verso Foligno, ha preso fuoco. Il conducente e i due passeggeri si sono fermati e sono scesi, e intanto le fiamme divoravano la vettura. Si è sprigionata così una nube di fumo intenso che ha mandato in tilt il traffico. Sedici persone sono state intossicate, intrappolate nella galleria senza possibilità di fuga. Gli impianti interni del tunnel sono stati danneggiati, per questo è stato necessario chiuderlo in entrambe le direziono. Per chi va a Foligno, si deve uscire allo svincolo di Serravalle per riprendere il vecchio tracciato della 77 fino a Colfiorito. Per chi va verso Civitanova, si esce a Colfiorito e si rientra a Serravalle. Vigili del fuoco e carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi su quanto accaduto, elementi che poi saranno valutati dalla procura. Si tratta di chiarire, ad esempio, se gli impianti di emergenza fossero funzionanti e se la manutenzione di questi sia stata fatta come necessario.