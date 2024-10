"Gavazzeni? Lo confermerei. Ma deve dirci se è disponibile"

Chiuso il capitolo delle nomine, il consiglio d’amministrazione dovrà subito confrontarsi su una questione rimasta in sospeso: confermare o meno il direttore artistico Paolo Gavazzeni. O meglio: Sandro Parcaroli – presidente dell’Associazione Sferisterio – vorrebbe confermarlo, ma a questo punto bisogna capire se il diretto interessato è ancora disponibile. Perché mentre a Macerata si aspettavano il via libera del Parlamento alla legge speciale sullo Sferisterio, la ratifica del nuovo statuto e la nomina del consiglio d’amministrazione, lo scenario nel panorama lirico italiano è cambiato. E non è scontato che ora Gavazzeni, "corteggiato" anche da altre realtà, sia ancora interessato a una seconda stagione a Macerata.

"Io – dice Parcaroli – lo confermerei volentieri. L’ho detto sul vostro giornale e lui mi ha ringraziato dopo aver letto l’articolo. Però bisogna vedere se è disponibile. So che ci sono movimenti nei teatri del nord Italia e lui vive lassù". La questione va affrontata a breve, per non arrivare col fiato corto (come troppo spesso è avvenuto in passato) alla prossima stagione lirica. "A giorni ci incontreremo – aggiunge il sindaco –, ma non c’è tempo da perdere. Gavazzeni me lo deve dire adesso se è disponibile, bisogna fare in fretta. Credo verrà giù a trovarmi presto e ne parleremo. Visti i risultati dell’ultima stagione lirica, sarei ben contento se restasse". La questione verrà affrontata nella prima riunione del nuovo cda, che "verrà convocata a breve, sicuramente entro il mese di ottobre".

Resta aperta anche la questione del consigliere d’amministrazione di nomina ministeriale. In attesa che da Roma arrivi un nome, Parcaroli ha designato Giuliana Pascucci, responsabile scientifica di Palazzo Buonaccorsi e docente dell’Accademia di belle arti. "Spero il ministero indichi una persona quotata – è l’auspicio del sindaco –, che possa portare il nome dello Sferisterio in giro per l’Italia e non solo. Non mi serve qualcuno che faccia i conti, quello già ce l’abbiamo. Mi serve una persona rilevante anche sul piano dell’immagine. È questo che ho chiesto al ministero della Cultura".

Giancarlo Falcioni