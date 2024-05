"Geometrie in libertà", inaugurata la mostra La mostra "Geometrie in libertà" dedicata a Franco Giuli, organizzata dall’Art Club Studio e inaugurata al Nino Caffè, ha riscosso successo tra collezionisti regionali per la modernità del linguaggio astratto e concreto dell'artista. In esposizione dieci opere che uniscono geometrie e assemblaggi di legno e cartone. La mostra sarà aperta fino all'18 agosto.