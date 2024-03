Gianluca Comandini parla di "blockchain"

Torna all’Università di Macerata Gian Luca Comandini, imprenditore, docente e divulgatore tecnologico, esperto di fintech e new media: da oggi al dipartimento di economia e diritto darà il via a un nuovo ciclo di seminari dedicato a criptovalute, blockchain e business. I prossimi incontri si terranno domani, e poi il 9 e 10 aprile. Per maggiori informazioni: dedcomunica.unimc.it. A introdurre il corso sarà la direttrice del dipartimento Elena Cedrola. I partecipanti avranno la possibilità di comprendere meglio una tecnologia che permette di scambiare valore. Quando si parla di Blockchain non si fa riferimento solo all’economia, ma bisogna comprendere una serie di nozioni politiche, informatiche e matematiche.