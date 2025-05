"Giochi rotti e degrado ai giardini". Massi assicura: "Interventi a breve"

Nell’ultimo consiglio comunale di Tolentino è stata approvata la mozione del consigliere del gruppo misto Federico Pieroni sulla creazione di un parco giochi diffuso nell’area della solidarietà, in via Caduti di Nassiriya. Ci saranno giochi con colori ad acqua resistenti ad agenti atmosferici e sbalzi di temperatura, a basso impatto ambientale e con un costo sostenibile per le finanze pubbliche, non necessitando di manutenzione continua. L’approvazione del progetto ha dato modo alla consigliera di Fdi Silvia Luconi di introdure il tema della manutenzione dei parchi cittadini, oggetto di un’interrogazione rinviata alla prossima seduta. Luconi ha letto la lettera di una mamma e mostrato alcune foto, per evidenziare lo stato di degrado. "È il pensiero dei genitori. Sta per arrivare l’estate – ha detto – bisogna investire e intervenire su questo fronte. La tassa di occupazione suolo pubblico potrebbe essere destinata a ciò. Ci aspettiamo una risposta se veramente puntate, come dice l’assessore ai servizi sociali Benedetta Lancioni, a una città a misura di bambino". "Questi spazi, che dovrebbero essere luoghi sicuri di svago, crescita e socializzazione per i nostri bambini, appaiono invece trascurati, danneggiati e in alcuni casi addirittura pericolosi – si legge nella lettera –. Alcuni giochi presentano parti rotte, superfici arrugginite, viti sporgenti e pavimentazioni dissestate. Si rileva anche una gravissima mancanza di attenzione nei confronti delle fasce più fragili: in nessuno dei parchi sono presenti giochi adatti ai più piccoli né strutture inclusive per i bambini con disabilità. Ritengo che la cura degli spazi pubblici dedicati alle famiglie sia un segnale fondamentale dell’attenzione che un’amministrazione dedica al proprio futuro. Chiedo un immediato intervento di manutenzione, ripristino e messa in sicurezza dei giochi presenti, nonché una pianificazione di controlli periodici affinché situazioni simili non si ripetano".

"A inizio anno – ha risposto il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi – abbiamo fatto una ricognizione di tutti i parchi con un tecnico esperto, c’è una relazione depositata all’ufficio manutenzioni, per capire quali giochi bisogna togliere o sistemare e quali sono a norma. I problemi principali sono ai giardini di piazza Peramezza, oltre a qualche criticità ai giardini Lennon. Abbiamo tutti i preventivi, è un lavoro a step e nel corso del 2025 alcuni interventi saranno fatti. A giorni ripristineremo l’altalena ai giardini Lennon e quella inclusiva al parco Isola d’Istria con il residuo del fondo rimasto del presidente del consiglio comunale. C’è poi la volontà di rifare l’area verde del Foro Boario, illuminando anche il sottopassaggio di collegamento con viale Benadduci. L’area vicino alla scuola Grandi sarà gestita dal comitato di quartiere, su sua richiesta, e stiamo pensando anche ad altre funzioni per i giardini di piazza Peramezza. Inoltre recupereremo i giochi delle Terme Santa Lucia affinché siano ridistribuiti nelle zone della città in cui mancano".

Lucia Gentili