Gli abeti del bosco luminoso in regalo. Basta prenotare e passarli a prendere

I 50 abeti utilizzati per allestire il bosco luminoso durante le festività natalizie in piazza delle Rimembranze, a Porto Recanati, saranno regalati ai residenti. Per averli basterà telefonare al Comune e prenotare gli arbusti. Lo ha fatto sapere il sindaco Andrea Michelini, tramite un avviso pubblico condiviso sui social network. "Gentili concittadini – ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook –, sono disponibili gratuitamente, e fino a esaurimento, gli abeti utilizzati come arredi natalizi nel bosco luminoso. Chi fosse interessato può prenotarli e ritirarli (con trasporto a suo carico) nel magazzino comunale in via Santa Maria in Potenza, previo appuntamento da concordare al numero 3386928440".