Gli esami di terza media tornano alla normalità Previste tre prove scritte e un colloquio orale

Novità per gli studenti di terza media: gli esami di Stato tornano alla normalità, a giugno sono previste tre prove scritte e un colloquio orale che dovranno svolgersi dopo l’ultimo giorno di scuola ed entro la fine di giugno. Potranno essere ammessi anche studenti con una o più insufficienze: la scelta è dei professori che, in sede di scrutinio, decidono il voto di ammissione in decimi, che può essere anche inferiore alla sufficienza. Per accedere alle prove gli studenti devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale salvo "deroghe deliberate dal collegio dei docenti"; non aver avuto sanzioni disciplinari e partecipare alle prove nazionali Invalsi, programmate tra il 3 e il 28 aprile. Gli ammessi dovranno svolgere tre prove scritte (italiano, matematica e una per le lingue straniere) e un colloquio orale condotto dalla commissione, che valuterà il livello di conoscenze e competenze degli studenti nel triennio. Il voto finale, in decimi, viene calcolato con la media tra voto di ammissione e media dei voti delle quattro prove; sulla base del percorso scolastico la commissione può assegnare anche la lode.

