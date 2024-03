Grandine a Cingoli, neve a Frontignano

Quasi un colpo di coda dell’inverno, ieri a Cingoli. Dopo la mattinata serena e soleggiata, verso mezzogiorno, preceduta da frequenti lampi e tuoni, si è scatenata una precipitazione nevosa a pallini come fossero di polistirolo. Il violento fenomeno si è prolungato per un quarto d’ora, imbiancando le auto in sosta e i tetti nella parte alta del centro. Poi l’evento è cessato, provocando comunque una forte diminuzione della temperatura e seguìto da un’intermittente pioviggine. Mentre a Frontignano, dopo la pioggia dei giorni scorsi ieri ha ripreso un po’ a nevicare e sul campo scuola c’erano 20 centimetri di neve. "Possiamo confermare da venerdì (domani; ndr) a domenica l’apertura della seggiovia Saliere per salita e discesa, Tapis Roulant a servizio della pista Campo Scuola e slittini – fanno sapere dalla stazione sciistica – Al momento non è possibile aprire altre piste visto lo scarso innevamento".