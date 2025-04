Guasto al distributore, fiamme al Campo dei pini

Allarme fumo intorno alle 6 al Campo dei pini, in viale Martiri della Libertà a Macerata. Per cause ancora da chiarire, un distributore automatico per il caffé ha preso fuoco per via di un surriscaldamento.

Subito sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali. Le stanze, tra cui gli spogliatoi, erano state invase dal fumo, e questo ha reso necessario arieggiare gli spazi per poterli liberare e accertarne le condizioni. Per fortuna non dovrebbero esserci stati danni significativi.