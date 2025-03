Hashish nell’auto. Ventenne finisce nei guai

Fermato mentre era alla guida della sua auto: spunta un involucro contenente hashish. I carabinieri della stazione di Corridonia hanno segnalato un giovane di 20 anni per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Nel corso di controlli alla circolazione stradale, il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto: all’interno è stato rinvenuto dai carabinieri un involucro contenente alcuni frammenti di hashish, per un peso complessivo di 0,29 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e assunta in carico per la successiva distruzione, secondo le procedure di legge. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Macerata. I carabinieri proseguono con i consueti controlli sul territorio per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani.