"I comuni hanno le loro colpe, ma molti guidano con superficialità"

"I Comuni e le istituzioni in genere hanno le loro colpe per gli incidenti lungo le nostre strade, ma altre cause sono a monte dei troppi sinistri". Il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, si assume le sue responsabilità, ma punta il dito anche in altre direzioni. "Il nostro sistema stradale - dice - risale ai tempi in cui le auto in circolazione erano poche, mentre oggi le strade sono le stesse e il numero delle auto si è decuplicato. A questo si aggiungano l’imprudenza e la superficialità con cui ci si mette alla guida. Non si rispettano le regole, spesso i limiti di velocità sono un optional, alla guida si usa il cellulare, ci si distrae con estrema facilità. Quel che manca - sottolinea Ciarapica - è la cultura della sicurezza". Le istituzioni, però, possono e debbono fare qualcosa. "Per esempio garantire un’efficace manutenzione delle strade, provvedere ad una segnaletica più adeguata, e realizzare le rotatorie nei punti a rischio. Quanto a Civitanova - aggiunge - stiamo curando molto questi aspetti. Abbiamo inserito in programma finanziamenti importanti per rifare l’asfalto e siamo fiduciosi che la Provincia metta mano quanto prima alla rotatoria di Costamartina di cui esiste il progetto e serve reintegrare il finanziamento. Quanto a quella di Fontespina, spesso al centro della cronaca, essa rispetta tecnicamente tutte le regole previste, anche come illuminazione. Se però si va a cento all’ora fino a 50 metri dall’ingresso, è inevitabile che si sia costretti ad inchiodare e si finisca contro l’aiuola e il palo". "Noi interverremo per illuminare meglio la zona - conclude il sindaco di Civitanova - ma il punto resta sempre quello: bisogna rispettare le regole, avere prudenza e rispetto".

Giuliano Forani