Maceratese: conferme e strategie per la nuova stagione in Serie D

Alcuni tasselli sono già stati messi dalla Maceratese prima della settimana di relax e dedicata ai festeggiamenti dopo la conquista della serie D nello spareggio vinto contro il K Sport Montecchio Gallo. Il fantasista Niccolò Marras rimarrà anche nella prossima stagione, del resto lo stesso giocatore ha detto che c’era già l’accordo qualora i biancorossi avessero centrato l’obiettivo di salire di categoria.

Il cingolano Denny Ciattaglia indosserà ancora la casacca biancorossa, così come il portopotentino Riccardo Bongelli per il quale la società eserciterà il diritto di riscatto, poi è chiaro che saranno valutate le eventuali richieste di club di categoria superiore per i suoi giocatori. È destinato a restare anche il centrocampista Armin Nasic che a un certo momento non ho potuto garantire il suo importante apporto in campo, quando è stato vittima di un brutto infortunio, ma nel momento più buio per il giocatore è arrivata la conferma da parte della società per la prossima stagione. L’allenatore Matteo Possanzini è destinato a proseguire il percorso avviato nel luglio scorso.

La prossima settimana ci sarà una riunione tra la dirigenza, il dg Stefano Serangeli e il diesse Nicolò De Cesare per verificare innanzitutto le condizioni perché si vada avanti con queste due figure e poi si getteranno le basi per la prossima stagione sull’onda lunga dell’euforia di un finale di campionato all’insegna delle soddisfazioni. La strada è stata tracciata, nel senso che molto probabilmente la Maceratese del prossimo anno ricalcherà nell’idea quella che ha vinto l’Eccellenza: accanto ad alcuni giocatori di esperienza ci saranno dei giovani di prospettiva, possibilmente del territorio.

"In passato – ricorda Alberto Crocioni, presidente della Maceratese – alcuni giovani non hanno accettato le nostre proposte per la categoria e spesso ci siamo sentiti ripetere che non ci sarebbero stati problemi se fossimo stati in D. Adesso ci siamo arrivati". E allora nei prossimi giorni si passerà alla fase operativa, perché c’è la necessità di assicurarsi i migliori under della zona affinché la Maceratese possa essere anche una vetrina nel massimo campionato nazionale dilettantistico per tanti ragazzi del territorio.

In settimana ci sarà la riunione dei dirigenti con lo staff per tracciare le linee su cui muoversi nel prossimo anno che vedrà la Maceratese affacciarsi di nuovo nella serie D. Adesso è quindi arrivato il momento di archiviare una stagione difficile, combattuta e avvincente per la Maceratese. "Un anno – ricorda Crocioni – in cui c’è stata una soddisfazione massima sotto ogni punto di vista e su molteplici aspetti: come risultati, come piazza e io ringrazio tutti. L’estate scorsa siamo partiti per fare meglio dell’anno precedente, poi strada facendo ci siamo resi conto che c’erano le premesse per realizzare il sogno promozione".

Un sogno diventato realtà sette giorni fa quando la squadra di Possanzini ha vinto ad Ancona lo spareggio dopo avere acceso l’entusiasmo nella piazza come dimostrano i 2.500 biglietti venduti per la sfida contro il K Sport al Del Conero. La Maceratese riparte da questi dati con l’obiettivo di mantenere così alto l’interesse attorno alla squadra anche in serie D.