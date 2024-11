I corsi Uteam prendono il via

L’anno accademico dell’Università della terza età dell’Alto Maceratese-Uteam è iniziato a Cingoli, coordinatrice la professoressa Gabriela Lampa (nella foto) per la sede di San Severino presieduta da Adriano Vissani. Numerosa la partecipazione ai 24 corsi, in collaborazione col Comune che li ospita nella biblioteca Ascariana: in apertura, il seminario letterario; a seguire, la città di Cingoli; guida all’ascolto della musica; storia; storia del pensiero politico; filosofia, storia dell’arte; arte contemporanea; curiosità storico-artistiche di Cingoli; restauro; disegno-pittura; inglese; francese; drammatizzazione e dizione; il melodramma: arte, divismo, epistolari; medicina; astronomia; ecologia e ambiente; fotografia; scacchi; cucina; cinema; pilates; acquagym; acquafitness. Previste la partecipazione a eventi culturali e uscite nel territorio.

g. cen.