I donatori proclamati cavalieri

Quasi cinquecento donazioni di sangue in tre. Per questo motivo, ai civitanovesi Onofrio Bongelli, Daniela Borraccini e Fabiola Carlini sono state conferite le onorificenze di cavalieri della Repubblica nell’ambito della cerimonia che si è svolta lunedì a Macerata, in occasione della festa dell’Unità nazionale e delle forze armate. I tre, iscritti all’Avis di Civitanova, hanno ricevuto la nomina dal presidente della Repubblica, mentre a consegnare loro gli attestati sul palco del teatro Lauro Rossi sono stati il prefetto Isabella Fusiello e il sindaco Fabrizio Ciarapica. In particolare, Bongelli ha totalizzato 149 donazioni, Borraccini 128 e Carlini 183. Grande soddisfazione per la presidentessa dell’Avis cittadina, Chiara Cesaretti, che ha accompagnato i tre donatori alla cerimonia. L’associazione li ha poi omaggiato con un post sulla propria pagina Facebook.